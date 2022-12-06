В Томской области 6 декабря резко потеплеет до -4 градусов

Фото: Владислав Пирогов / Кирилл Колемасов

В Томске во вторник, 6 декабря, дневная температура ожидается в районе отметки -13...-15 °C, без существенных осадков, сообщает томский гидрометеоцентр.

В Томской области в отдельных районах северо-запада ожидается потепление до -4...-9 °C. В целом по области прогнозируется -10...-15 °C, в отдельных районах до -20 °C. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, а также изморозь.

После нескольких дней переменного ветра в регионе начнет доминировать северо-западное направление, скорость 2-7 м/с, в отдельных районах области порывы до 12 м/с. Местами на дорогах гололедица.

В Томске продолжает действовать прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях, он продлится до 13 часов среды, 7 декабря.

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