Подозреваемого в краже 21 млн рублей из автосалона задержали в Томской области. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Сотрудники полиции Томской области вместе с красноярскими коллегами задержали подозреваемого в разбойном нападении на автосалон и краже 21 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в видеосюжете на сайте ведомства.

По предварительной версии, в апреле 2022 года задержанный и его сообщник, которого также задержали, но на территории Краснодарского края, совершили разбойное нападение на автосалон в Севастополе. Добычей грабителей стали 21 миллион рублей и 30 тысяч долларов США. Оба фигуранта сейчас находятся под стражей.

«Сотрудниками Следственного отдела УМВД России по Гагаринскому району города Севастополя в отношении фигурантов расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой)», — сообщила Ирина Волк.

Уточняется, что задержанного в Томской области доставили в Красноярский край. Его также подозревают в вымогательстве по эпизоду, произошедшему в 2019 году на территории сибирского региона.

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