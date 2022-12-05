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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:44

В Томской области увеличили грузоподъемность на переправах через Обь

Увеличение коснулось двух районов Томской области
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Александров Николай/Укладов Олег

Фото: Александров Николай/Укладов Олег

Пресс-служба администрации Томской области сообщает, что в двух районах региона была повышена грузоподъемность ледовых переправ через реку Обь.

"Межведомственная комиссия после обследования льда приняла решение о повышении грузоподъемности на переправах в Колпашевском и Молчановском районах", - говорится в сообщении.

В Колпашевском районе Томской области было принято решение увеличить грузоподъемность до пяти тонн. В Молчановском районе через реку Обь рядом с селом Могочино повысили до четырех тонн.

Отмечается, что информацию об ледовых переправах и автозимниках можно смотреть на сайте "Томскавтодора".

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