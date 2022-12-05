В Томске возле «Авангарда» приступили к установке новогодней елки

Фото: Скриншоты из видео мэрии Томска

Пресс-служба мэрии Томска сообщает, что на площади рядом с Дворцом народного творчества «Авангард» уже устанавливается новогодняя искусственная елка. Также идет монтирование ледовых горок.

«Сегодня начался монтаж новогодней ели на площади у Дворца народного творчества «Авангард». Также продолжается строительство ледовых городков», - сообщает мэрия.

Добавляется, что в преддверие празднования Нового года в Октябрьском районе Томска установят более 20 праздничных елей и украсят живые еловые насаждения рядом с «Маяком», на Иркутском тракте, 41-43, Вокзальной, 21 и на других адресах.

Кроме того, на территориях будут проводиться праздники от организаций и сообществ.

Читайте также: В основе новогоднего оформления Томска заложено изображение дома Голованова и снегирей