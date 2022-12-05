Власти Томска предупредили об опасности стихийных горок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Томска предупреждает горожан об опасности стихийных горок и просит их не создавать. Об этом мэрия написала в своем telegram-канале.

"С наступлением холодов участились случаи травмирования горожан на несанкционированных горках. К примеру, на территории Буфф-сада дети и подростки раскатали склон так, что горка заканчивается на дорожном полотне", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства сразу после получения информации о незаконной горке выехали на место, посыпали склон песком для предотвращения скольжения и сформировали снежный вал, чтобы маленькие горожане не смогли вылететь на дорогу.

В связи с такой опасностью, мэрия Томска убедительно просит горожан не создавать стихийные склоны для катания, поскольку это может стать причиной ДТП. Кроме того, при катании с таких горок может пострадать жизнь и здоровье людей.

В администрации Томска также напомнили о необходимости рассказывать детям, к чему может привести катание с несанкционированных горок, и рассказать, как безопасно вести себя на улице.

Напомним, что ледовые горки, которые предусмотрены для катания начнут функционировать уже с 17 декабря.

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