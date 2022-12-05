Актриса из Томска сыграла в финальном сезоне сериала «Жуки» на ТНТ

Фото: ТНТ

5 декабря на телеканале ТНТ стартует третий финальный сезон сериала «Жуки» – истории о трех московских айтишниках, которые вынуждены разрабатывать приложение для знакомств в глухой русской деревне.

Прошлый сезон завершился красноречивой сценой: жители деревни загоняют пытавшегося украсть приложение Инвестора (Игорь Верник) на край обрыва, а тот прыгает оттуда вниз. События третьего сезона развернутся спустя неделю: айтишники забирают Инвестора из больницы и приступают к его реабилитации, чтобы он пришел в сознание и вернул приложение.

Параллельно актерам придется разбираться с любовными историями: Никита и Катя проверят отношения на прочность, Артемия ждет неожиданная месть от Толика, а Денис и Дина готовятся к свадьбе.

Тамару, маму невесты, сыграла актриса родом из Томска – Анастасия Лапина, которая более известна, как актриса дубляжа. На счету – более 600 работ. Но роль в проекте «Жуки» актрисе также полюбилась:

«Моя героиня Тамара «до мозга костей» по-деревенски конкретная: у неё чёрное – это чёрное, а белое – это белое. Если она что говорит, то рубит с плеча. Думаю, я бы вряд ли огрела своего сынка сковородкой, все-таки предпочитаю диалог. – признается Анастасия. - Конечно, грустно расставаться с сериалом. Во-первых, мы все дружим. Во-вторых, у нас даже есть телеграм-канал, где мы обмениваемся «кружочками», мы регулярно переписываемся, перезваниваемся. У нас очень дружный коллектив, мы все уже действительно стали друг другу родными».

Фото: ТНТ

Анастасия уехала в Москву учиться и осталась там, затем перевезла в столицу и родителей.

«В Томске у меня остались только друзья, и нет-нет, да у меня случаются такие моменты, что «психанула» и купила билеты, прямо в чём была без долгих сборов слетала к подруге, у неё погостила, поболтала, сходила в любимое кафе, выпила любимый облепиховый пунш, - поделилась актриса. - Кстати, этот пунш я пыталась делать дома, потому что ну очень вкусно! Вот за пуншем нужно обязательно ехать в Томск».

Финальный сезон сериала получился ещё более трюковым, чем первые два. Любимые зрителями герои будут гореть, тонуть, получать «лещей», гонять на тракторах и убегать от быка. Не обойдётся без автомобильных аварий, массовых драк и даже полётов на воздушном шаре.