В Томске отключения света 6 декабря затронут более 300 домов

Фото: Наталья Качановская / Михаил Фролов

В Томске во вторник, 6 декабря, отключения света пройдут в домах по более чем 300 адресам. Плановые отключения проводят «Горсети».

Большая часть отключений во вторник пройдет в пригородах: это поселок Геологов, микрорайон Просторный, поселки Родник и Ключи. В Томске несколько домов отключат в Октябрьском районе, в переулках Полтавском и Канском и на улице Новосибирской.

Полный список плановых отключений электроэнергии на 6 декабря:

С 9.00 до 12.00: Ключи ул. Лесная 31, уч.21; пос. Геологов; пос. Ключи пер. Малый уч.1.

С 13.00 до 16.00: ул. Геологов (пос.Геологов) 1-а, 1-б, 1-г, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3; Просторный ул. Рязанская 34-38, 37-39; Просторный ул. Петербуржская 11-19, 20, 24, 28-30, 29-31, 34; Просторный ул. Онежская 29-33, 36-46, 37-53, 50-54, 57, 62; Просторный ул. Изобильная 24-28, 25, 29, стр.1, 31-39, 34, 40-52, 45-61, 65, уч.32; Просторный ул. Благодатная 3-а, 5-7, 8-32, 11, 21, 33, уч.4; Просторный ул. Арктическая 25, 29/1, 48; СТ ""Геолог-2"" уч.86, уч.110, уч.117, уч.125, уч.128; СТ ""Геолог-1"" уч.28, уч.282-а; Родник Чистый проезд 1; Родник ул. Сосновка 9, 13-15, 18, уч.17; Родник ул. Родниковая 1-7, 3-а, 11-23, 12, 16-18, 22-28, 32, 35, уч.29; Родник ул. Листвянка 3-5, 4, 9-11, 10-12, уч.7; Родник ул. Еловка 1, 2, 5-19, 6-12, 16-18, 16-а, 22, уч.20; Родник ул. Дубровка 1-3, 2-12, 7-11; Родник ул Родниковая 10; Родник пер. Земной 2, 6-8, 14-16, уч.10; пос. Геологов пос 36, 140, уч.71, уч.90, уч.92, уч.98, уч.138, уч.139, уч.141, уч.141-а, уч.141-б, уч.146, уч.147, уч.174, уч.208, уч.210, уч.215, уч.280;

С 13.00 до 17.00: Канский пер 42-44; Новосибирская ул 33а, 35; Полтавский пер 34-42, 37.

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