В Томской области насчитывается 40 тысяч волонтеров

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил волонтеров с их профессиональным праздником. Глава региона уточнил, что на данный момент в области насчитывается 40 тысяч волонтеров.

"Эти молодые светлые лица можно увидеть и здесь на фото, и рядом с собой. У нас в Томской области волонтёров уже 40 тысяч! Они первые в борьбе с коронавирусом, в поддержке наших защитников и их семей, в помощи ветеранам, во многих других нужных делах", - рассказал в своем блоге губернатор.

Мазур также добавил, что желает волонтерам здоровья, успехов, добра и удачи в их не легком деле.

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