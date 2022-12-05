В Томске планируется работа нового подъемника бугельного типа

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В Томске в Академгородке планируется открыть новый подъемник бугельного типа. Его запуск начнется в конце декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

"Новый подъемник бугельного типа начнет работать в конце декабря на склоне в Академгородке, где тренируются воспитанники ДЮСШ зимних видов спорта", - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что оборудование проходит регистрацию в службе Ростехнадзора. Речь идет о подъемнике для третьего по очереди склона, который расположен после базы отдыха «Академия».

Отмечается, что для удобства томичей рядом со склоном установлен павильон, где ребята могут переодеваться и отдыхать.

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