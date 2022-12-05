Томская область – Донбасс: сибиряки отправились в ДНР с шестой партией гуманитарной поддержки

Томская делегация провела встречи с бойцами-земляками, мобилизованными в рамках СВО. Фото: предоставлены Томским региональным отделением партии «Единая Россия»

Как сообщил член президиума регионального политсовета «Единой России», томский сенатор Владимир Кравченко, груз для ДНР был собран томскими предпринимателями под руководством председателя реготделения «Опора России», регионального координатора партпроекта «Предпринимательство» Сергея Кухальского.

В прошлый раз гуманитарный груз из Томска был привезен в Новоазовск, а сейчас пунктом назначения стал город Горловка (ДНР). Фото: предоставлены Томским региональным отделением партии «Единая Россия»

- Бизнес-сообщество адресовало гуманитарный груз как для мирного населения, так и для тех, кто на находится на передовой. Предприниматели доставляют целевую помощь по предварительно согласованным спискам. И, конечно, отрадно, что в этот раз мы приехали уже на территорию Российской Федерации. Если в прошлый раз гуманитарный груз был привезен в Новоазовск (ДНР), то сейчас пунктом назначения стал город Горловка. Доставили то, что необходимо для восстановления мирной жизни в новых регионах: стройматериалы и изделия. Также провели рабочие встречи с бойцами-томичами, которые дислоцируются здесь. Передали им сувениры, открытки, письма, которые были отправлены томичами, в том числе молодежью, школьниками. Все это согревает сердца защитников Отечества на передовой. Не будет преувеличением сказать, что здесь нас ждут друзья, – рассказал Кравченко. Он отметил, что налажено взаимодействие с местными администрациями.

Бизнес-сообщество и неравнодушные томичи готовят к отправке все, что требуется Донбассу сегодня для восстановления мирной жизни. Фото: предоставлены Томским региональным отделением партии «Единая Россия»

«В постоянном контакте находимся с советником министра внутренних дел ДНР Александром Семеновым», – добавил сенатор.

В Донбассе ценят нашу поддержку. Губернатор Томской области, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Мазур держит на личном контроле вопросы поддержки новых регионов и мобилизованных томичей.

«10 колонн грузовиков, свыше 300 тонн жизненно необходимых товаров – вещей, продуктов, медикаментов, строительных материалов – составил вклад томичей», – сообщил Мазур на встрече с руководителями организаций, оказавших значительную помощь в формировании гуманитарных грузов для жителей Донбасса.

Свыше 300 тонн жизненно необходимых в ДНР товаров составил вклад томичей на сей раз. Фото: предоставлены Томским региональным отделением партии «Единая Россия»

- Как отметили те, кому предназначен гуманитарный груз: «Ваша помощь приближает Победу России», — заключил Кравченко.

В свою очередь, Сергей Кухальский также подчеркнул, что предприниматели Томской области делают все возможное, чтобы Победа настала как можно скорее.

«В это сложное время мы не можем оставаться равнодушными. Бизнес помогает, чем может, в зависимости от направления своей деятельности. В томской «Опоре России» есть предприниматели, которые ведут бизнес в сфере производства мебели, реализации спортивного инвентаря, игрушек. Например, в этот раз мы, помимо прочего, доставили в новые регионы 100 школьных парт. Очень хотим, чтобы мирная жизнь здесь наладилась в ближайшее время», - добавил Сергей Кухальский.