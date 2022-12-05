В Томске 5 декабря выявили 31 случай заражения COVID-19

Данные на 5 декабря 2022 года предоставил стопкоронавирус.рф Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 5 декабря 2022 года, в Томской области выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 478 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 38 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 794 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 667 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 52 пациента скончалось, 4 647 выздоровели.

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