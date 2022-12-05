Сразу в трех городах Томской области повысилось качество мобильной связи и Интернета

Компания Tele2 увеличила число базовых станций в Томске, Асине, Колпашеве: благодаря этому стала лучше голосовая связь и повысилась скорость Интернета. Фото: Предоставлено Tele2

Точечное повышение скорости передачи информации, в том числе через Интернет, коснулось абонентов Tele2, проживающих в Томске, Асине и Колпашеве. Специалисты установили на этих территориях новые базовые станции и дополнительные передатчики, сообщили в компании.

По словам Игоря Маркова, технического директора филиала Tele2 в Томской области, кроме установки новых базовых станций, за последние пару месяцев на сети в Томской области было выполнено свыше 150 настроек. Большая часть этой работы пришлась на Томск.

- Точные углы наклона и азимуты антенн особенно важны в плотной городской застройке. При планировании практически невозможно заранее предугадать распределение клиентов в зоне обслуживания антенны. Поэтому наши инженеры анализируют десятки параметров и принимают решения, которые позволяют добиться оптимальной скорости и лучшего покрытия. Иногда достаточно всего на градус изменить наклон антенны, чтобы значительно улучшить качество связи для клиентов, - отметил он, в частности.

Игорь Марков уточнил: в Томске дополнительные передатчики 4G размещены на ул. Высоцкого и Р. Люксембург, что позволило повысить скорость мобильного Интернета пользователям. Tele2 построила и новую базовую станцию на ул. Торговой в Октябрьском районе областного центра. Станция перераспределила нагрузку на сеть. В результате голосовая связь стала лучше, а мобильный Интернет – быстрее.

Также Tele2 увеличила число базовых станций в Асине и Колпашеве: средняя скорость мобильного Интернета возросла в них на 15%. В сентябре в с. Малиновка Томского района оператор установил вторую базовую станцию. Благодаря этому мобильный Интернет здесь стал быстрее почти вдвое.

Кроме этого, добавили в компании, расширено использование технологии 4G+ (или LTE Advanced). В результате ее применения скорость мобильного Интернета увеличивается на 30-50%. Так, в Томске 4G+ запустили на ул. Советской, И. Черных, Большой Подгорной и в Базарном переулке. Активно внедряется данная технология в Северске, Асине и на других территориях региона.