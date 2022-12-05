«Руки помнят»: Владимир Мазур порулил виртуальным комбайном на тренажере в Томском аграрном колледже

Губернатор Томской области Владимир Мазур побывал в новом образовательно-производственном центре Томского аграрного колледжа. Глава региона выложил в Telegram-канале видео с тем, как он рулит виртуальным трактором на тренажере комбайна образовательного центра.

«Сел за штурвал тренажера комбайна, который моделирует реальные условия уборки зерна. Вспомнил «Нивы» колхоза «1 Мая», где начинал свой трудовой путь», — написал Мазур.

Мазур добавил, что центр создан в партнерстве с компанией «Сибагро» и рассчитан на подготовку 500 высококлассных работников ежегодно.

Напомним, Владимир Мазур — уроженец деревни Крутоложное Первомайского района, его первой специальностью после окончания школы была специальность электрогазосварщика.

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