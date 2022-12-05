Томичи получили почти 500 охотничьих билетов за 2022 год

Билеты выдают отделы МФЦ в Томской области Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пресс-служба администрации Томской области сообщает, что за 2022 год отделы МФЦ региона выдали около пятисот охотничьих билетов.

«Всего в МФЦ на выдачу и аннулирование охотничьих билетов было принято 158 заявлений, а разрешений на охоту выдано 319», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что охотничий билет единого федерального образца - это доступ к охотничьей деятельности. Без него запрещено охотиться и покупать оружие. Кроме того, билет доказывает, что у владельца есть необходимый багаж знаний, и он знает правила охоты, технику безопасности.

Обязательным условием для получения охотничьего билета является возраст не младше 18 лет, отсутствие судимости. Документы изготавливаются в МФЦ Томской области.

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