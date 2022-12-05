В Северске 8 декабря будут работать уличные сирены

Жителей города предупреждают о проверке систем оповещения. Фото: Шахиджанян Сергей/Игнатьев Роман

Администрация закрытого административно-территориального образования Северск сообщает, что в четверг, 8 декабря, в городе будут работать звуковые сирены. Пройдет проверка систем опповещения населения.

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск информирует, что 8 декабря 2022 года в городе будет проводиться проверка системы оповещения населения с включением уличных сирен и громкоговорителей.

Отмечается, что сирены сработают 8 декабря с 10.00 до 10.05 по местному времени.

Напомним, в Томске уже прошла проверка систем оповещений 8 ноября 2022 года. Томичей заранее предупредили о предстоящем оповещении.

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