Лексус и КАМАЗ: в Томской области за выходные сгорело несколько автомобилей

В Томской области сгорело несколько автомобилей за выходные Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области с пятницы, 2 декабря, по воскресенье, 4 декабря, сгорело четыре автомобиля, один из них грузовой. Информацию об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Одно из возгораний произошло в Белом Яре Томской области. Пресс-служба сообщает, что горел грузовой автомобиль КАМАЗ 6515. Причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

В Колпашевого горел легковой автомобиль Ниссан Цефиро, 2002 года выпуска. Предполагаемой причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Один из крупных автомобильных пожаров произошло в селе Царицинка Томской области в субботу, 3 декабря. Горели два автомобиля - Лексус РХ 330, Хонда Фрид гос. Время обращения было в 5.44, ликвидировать удалось в 6.54.

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