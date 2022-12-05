Лексус и КАМАЗ: в Томской области за выходные сгорело несколько автомобилей

В Томской области сгорело несколько автомобилей за выходные
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Томской области с пятницы, 2 декабря, по воскресенье, 4 декабря, сгорело четыре автомобиля, один из них грузовой. Информацию об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Одно из возгораний произошло в Белом Яре Томской области. Пресс-служба сообщает, что горел грузовой автомобиль КАМАЗ 6515. Причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.
В Колпашевого горел легковой автомобиль Ниссан Цефиро, 2002 года выпуска. Предполагаемой причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
Один из крупных автомобильных пожаров произошло в селе Царицинка Томской области в субботу, 3 декабря. Горели два автомобиля - Лексус РХ 330, Хонда Фрид гос. Время обращения было в 5.44, ликвидировать удалось в 6.54.
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