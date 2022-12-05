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НовостиОбщество5 декабря 2022 5:16

Жители Томска просят надеть губернатора области шапку в его социальных сетях

Мазур выставил фотографию в своем блоге без головного убора
Ксения Высотина
Фото: Владимир Мазур

Фото: Владимир Мазур

В Томске местные жители просят губернатора региона Владимира Мазура надеть шапку. Глава области выставил фотографию в своем блоге без головного убора.

"За окном -25, но трудовая неделя будет жаркой. Всем доброго утра и отличного понедельника!",- написал губернатор в своем блоге.

На фотографии Мазур был без шапки и многие томичи начали переживать за главу области. Комментаторы начали просить Мазура надеть шапку, чтобы губернатор не простудился.

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