Жители Томска просят надеть губернатора области шапку в его социальных сетях

Фото: Владимир Мазур

В Томске местные жители просят губернатора региона Владимира Мазура надеть шапку. Глава области выставил фотографию в своем блоге без головного убора.

"За окном -25, но трудовая неделя будет жаркой. Всем доброго утра и отличного понедельника!",- написал губернатор в своем блоге.

На фотографии Мазур был без шапки и многие томичи начали переживать за главу области. Комментаторы начали просить Мазура надеть шапку, чтобы губернатор не простудился.

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