В Томске 5 декабря пройдет прямой эфир о симптомах и лечении гриппа

Фото: Область здоровья/Пыхалова Юлия

Пресс-служба облздрава по Томской области сообщает, что для томичей пройдет прямой эфир 5 декабря о симптомах, способах лечения и профилактике гриппа.

«5 декабря в 13.00 в группе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики во ВКонтакте @profilaktikatsk (Будь здоров, Томск!) пройдет прямой эфир «Симптомы гриппа. "Методы лечения и профилактики"», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в эфире примет участие Ермолаева Юлия, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней СибГМУ, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Томской области по инфекционным болезням, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Томичи могут задать вопросы спикеру по теме прямого эфира и получить от него развернутые ответы. Онлайн-вещание запланировано на понедельник, 5 декабря, в 13.00 в сообществе во ВКонтакте Будь здоров, Томск!

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