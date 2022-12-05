Проблемы с печами и дымоходами стали причиной шести пожаров в Томской области за выходные

Фото: Павел Мартинчик / Алексей Булатов

Со 2 по 4 декабря в Томской области произошло 20 пожаров. Как минимум в шести из них причиной стали ошибки в эксплуатации печей и дымовых труб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В пятницу вечером в селе Половинка Томского района горела бревенчатая баня, в ней частично обгорела внутренняя обшивка стены и потолочное перекрытие.

Остальные пять пожаров произошли в воскресенье и в ночь на понедельник. В селе Новоселово Колпашевского района произошло возгорание в дощатом гараже, обгорел потолок. В поселке Синий Утес Томского района из-за неправильного устройства дымовой трубы загорелся курятник. Горели бани в деревне Барабинка Томского района и городе Асино.

Самый серьезный пожар произошел в селе Малиновка Томского района, где больше часа пожарные тушили горящий бревенчатый дом с пристройкой: внутри обгорели вещи, частично обрушилась крыша.

К счастью, погибших и пострадавших в пожарах за выходные не оказалось.

По данным МЧС, с начала года в Томской области произошло более 300 пожаров из-за неправильной эксплуатации печей.

Читайте также: В Томской области планируют газифицировать не менее 25 тысяч домов к концу 2024 года

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.