Для томичей с инвалидностью 7 декабря пройдет прием Уполномоченного по правам человека

Фото: Юлия Пыхалова / Алексей Булатов

В Томске пройдет прием для граждан с инвалидностью, его проведут Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова совместно с представителями прокуратуры, регионального фонда соцстрахования, госюрбюро и бюро медико-социальной экспертизы.

Сведения о проведении приема опубликованы на сайте областной администрации. В МСЭ корреспонденту «КП-Томск» уточнили, что прием пройдет 7 декабря в 14 часов.

В Томской области проходит ежегодная Декада инвалидов, в рамках которой пройдет более 300 мероприятий во всех муниципалитетах региона. В Томске декаду увенчает концерт на сцене ДНТ «Авангард», который пройдет 9 декабря в 16 часов.

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