Венерины башмачки зацвели в ботаническом саду Томского государственного университета

Фото: пресс-служба ТГУ

В ботаническом саду ТГУ в Томске зацвели венерины башмачки — орхидеи нескольких родов, прозванные так за характерную туфлевидную форму губы. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Небольшая экспозиция с цветущими орхидеями собрана в субтропической оранжерее ботанического сада. В нее вошли самые необычные сорта башмачков.

«В этом году впервые зацвели сорт «America» с крупным цветком до 15 см в диаметре и сорт «Black Jack», который впечатляет всех гостей сада очень необычной темно-вишневой окраской цветка», — говорится в сообщении ТГУ.

В коллекции ботсада ТГУ есть более 400 сортов экзотических орхидей, в том числе более 30 — венерины башмачки.

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