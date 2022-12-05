В Томске 5 декабря прогнозируют до -19 градусов с изморозью. Фото: Кирилл Колемасов

В Томске в понедельник, 5 декабря, синоптики прогнозируют дневную температуру около -17...-19 °C, без существенных осадков, сообщает гидрометеоцентр региона. Местами в городе ожидается изморозь.

В Томской области температура днем будет -16...-21 °C, в отдельных районах потеплеет до -10...-15 °C. Местами выпадет небольшой снег, также ожидается изморозь.

Ветер на всей территории области переменный, 2-7 м/с, местами на дорогах гололедица.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях действует в первой половине дня, в случае его продления Гидрометцентр сообщит об этом отдельно.

Читайте также: В Томске в начале декабря вернутся 30-градусные морозы

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.