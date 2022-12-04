Жительница Томска перевела более 300 тысяч рублей лжевозлюбленному из Америки

Фото: Анатолий Жданов / пресс-служба УМВД по Томской области

Жительница Томска перевела более 300 тысяч рублей неизвестному, представившемуся ей жителем одной из стран Северной Америки, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По данным УМВД, 47-летняя томичка познакомилась с мошенником в Интернете и общалась с ним около полугода, в том числе по голосовой связи. Войдя в доверие к женщине, однажды мужчина попросил ее оплатить доставку посылки, что она сделала. Вскоре он начал придумывать все новые предлоги, чтобы заставить ее расстаться с денежными средствами на неизвестные банковские счета.

Когда влюбленная перевела более 300 тысяч рублей, вмешалась ее мать и привела ее в отдел полиции. Только полицейские смогли убедить потерпевшую в том, что ее обманывают.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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