Около 70 домов оставят без света в Томске в понедельник

Фото: Наталья Качановская / Алексей Булатов

В двух садовых товариществах на окраине Томска отключат электроэнергию в понедельник, 5 декабря. Информация о плановых отключениях опубликована на сайте «Горсетей».

В общей сложности отключат чуть больше 70 домов. Большая часть отключений приходится на дачи в садовом товариществе «Роща» и поселке Родионово. Плановые отключения также затронут несколько домов на Иркутском тракте, в районе Суворовского кольца.

Полный список отключений электроэнергии на 5 декабря:

С 9.00 до 12.00: СТ ""Роща"", уч.2, уч.5, уч.6, уч.7, уч.8, уч.9, уч.10, уч.11, уч.19, уч.20, уч.21, уч.22, уч.23, уч.25, уч.26, уч.27, уч.28, уч.45, уч.46, уч.55, уч.56, уч.57, уч.58, уч.60, уч.61, уч.69, уч.74, уч.75, уч.77, уч.79, уч.80, уч.92, уч.93, уч.94, уч.101, уч.106, уч.107, уч.108, уч.110, уч.111, уч.112, уч.113; Родионово ул. Бригантины 6-8; Родионово ул. Магистральная уч.55-а; Родионово ул. Российская 32.

С 10.00 до 11.00: ул. Ивановского 4 стр.15.

С 13.00 до 16.00: Иркутский тракт 75-79, 75/1, 79/9, 79/9 стр.1, 79/9 стр. 1, стр.1; Родионово ул Окружная уч.5, уч.7, уч.8, уч.16; Родионово ул. Возрождения 31, уч.1, уч.11, уч.16, уч.17, уч.29; Родионово ул. Данко 6-8, уч.4; Родионово ул. Маршала Жукова 26, 32, 39; Родионово ул. Чайковского 21.

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