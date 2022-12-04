Участковый в Томске раскрыл преступление годовалой давности

Фото: Густаво Зырянов / Алексей Булатов
В Октябрьском районе Томска участковый полицейский задержал подозреваемого в краже из магазине, совершенной в октябре 2021 года, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.
Участкового вызвали сотрудники торгового центра, которые заметили в торговом зале мужчину, внешне похожего на портрет на прошлогодней ориентировке. Прибыв на место, участковый изучил записи с видеокамер и задержал подозреваемого, который сознался в преступлении.
«По предварительным данным, в октябре 2021 года фигурант похитил из торгового зала электроинструмент и комплектующие на общую сумму около 5 000 рублей которые хранил в своей квартире», — говорится в сообщении.
Украденные вещи были изъяты и возвращены магазину, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
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