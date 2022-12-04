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НовостиОбщество4 декабря 2022 6:23

Городские депутаты Томска во вторник проголосуют по вопросу отмены прямых выборов мэра

Вопрос об изменениях Устав города вынесен на повестку собрания
Кирилл Гостев
Томские депутаты готовы проголосовать за отмену прямых мэрских выборов.

Томские депутаты готовы проголосовать за отмену прямых мэрских выборов.

Фото: Ксения Высотина

Депутаты городской Думы Томска проголосуют по вопросу отмены прямых выборов мэра Томска уже на ближайшем собрании во вторник, 6 декабря. Проект решения внесен в повестку собрания под первым номером.

Отдельно депутаты проголосуют по проекту нового порядка выборов мэра — открытым голосованием в Думе из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Напомним, в конце октября в Законодательной Думе Томской области одобрили законопроект об отмене прямых мэрских выборов в Томске на том основании, что в остальных муниципалитетах области глав уже давно назначают конкурсные комиссии. В середине ноября в городской Думе прошли публичные слушания по отмене выборов.

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