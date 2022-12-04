Городские депутаты Томска во вторник проголосуют по вопросу отмены прямых выборов мэра

Томские депутаты готовы проголосовать за отмену прямых мэрских выборов. Фото: Ксения Высотина

Депутаты городской Думы Томска проголосуют по вопросу отмены прямых выборов мэра Томска уже на ближайшем собрании во вторник, 6 декабря. Проект решения внесен в повестку собрания под первым номером.

Отдельно депутаты проголосуют по проекту нового порядка выборов мэра — открытым голосованием в Думе из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Напомним, в конце октября в Законодательной Думе Томской области одобрили законопроект об отмене прямых мэрских выборов в Томске на том основании, что в остальных муниципалитетах области глав уже давно назначают конкурсные комиссии. В середине ноября в городской Думе прошли публичные слушания по отмене выборов.

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