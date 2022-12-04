Томичам напомнили, сколько отдыхать в новогодние праздники в 2023 году

Фото: Михаил Чернов / Светлана Маковеева

Новогодние праздники для томичей начнутся уже 31 декабря 2022 года, а их продолжительность составит девять дней, следует из производственного календаря Минтруда.

Поскольку 31 декабря выпадает на субботу, этот день также будет нерабочим для тех, кто трудится по пятидневной рабочей неделе. На работу томичи начнут выходить с понедельника, 9 января.

Напомним, что в Государственной думе рассматривается законопроект о включении 31 декабря в новогодние праздники на постоянной основе с 2023 года. У истоков этого законопроекта во многом стоят власти Томской области, в 2020 году одними из первых объявившие о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 26 декабря. В 2021 году 31 декабря сделали выходным постановлением Правительства.

Всего в январе 2023 года будет 17 рабочих дней, 8 нерабочих праздничных дней и 6 выходных. При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени составит 136 часов.

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