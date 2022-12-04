В Томске 4 декабря ожидают умеренно морозную погоду без осадков.
Фото: Кирилл Колемасов
В Томске в воскресенье, 4 декабря, региональный гидрометцентр обещает температуру днем в районе -17...-19 °C, существенных осадков не ожидается.
В Томской области дневная температура будет в районе отметки -15...-20 °C. Местами выпадет небольшой снег, возможна изморозь.
Ветер в области и областном центре переменный 2-7 м/с. Томичей предупреждают о гололедице на дорогах.
В связи со слабым ветром в Томске продолжает действовать прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях, он продлится до 15.00 понедельника.
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