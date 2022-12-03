В Томской области за сутки обнаружили еще 43 случая COVID-19

Данные на 3 декабря 2022 года предоставил сайт "стопкоронавирус.рф" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 3 декабря 2022 года, в Томской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 409 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 54 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 720 человек, 1 человек умер.

За последние сутки в стране выявлено 6 669 заболевших коронавирусной инфекцией, 59 пациентов скончалось, 5 132 выздоровели.

Читайте также: Мазур: в Томске объекты РАН Академгородка будут приняты на баланс региона и города