В Томской области с 4 декабря откроется зимний сезон по рыболовному спорту

Открытие пройдет в селе Молчаново Томской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области с 4 декабря, воскресенья стартует зимний сезон по рыболовному спорту. Рыбаки региона могут прийти на торжественное открытие в селе Молчаново Томской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области.

"В воскресенье, 4 декабря, состоится открытие зимнего сезона по рыболовному спорту. Региональные соревнования по ловле на мормышку со льда пройдут в селе Молчаново Томской области", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что на открытие приедет примерно 30 участников-рыбаков, которые увлекаются зимней ловлей рыбы. Мотивационным аспектом стало то, что на соревнованиях в Молчаново будут призовые места.

Состязания пройдут в два тура, каждый длительностью 2,5 часа. Начало 4 декабря, в воскресенье, в 09.00.

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