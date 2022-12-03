В Ленинском районе Томска произошло ДТП

Фото: ДТП|ЧП Томск, 18+

В Томске на проспекте Ленина с пересечением переулка Сакко произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Ленина - Сакко ДТП", - без пояснения деталей прокомментировал очевидец.

На фотографии видно, как две иномарки стоят лицом друг к другу. Вероятно, произошло лобовое столкновение. Официальной информации о происшетвии на данный момент нет.

Напомним, 2 декабря, в пятницу, на Соляной площади в Томске столкнулись две «Тойоты». По снимкам с места происшествия видно, что хэтчбек ударил RAV4 в водительскую дверь — возможно, при перестроении. От удара водитель внедорожника съехал на обочину.

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