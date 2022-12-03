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НовостиОбщество3 декабря 2022 10:11

Продавцу магазина из Томска грозит уголовная ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетнему

В магазине уже не раз продавали алкоголь несовершеннолетним
Алёна ГОЛЕВА
Фото: УМВД по Томской области/Алёна Голева

Фото: УМВД по Томской области/Алёна Голева

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о заведении уголовного дела по факту повторной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему сотрудником магазина.

"По предварительным данным женщина 1973 года рождения – продавец магазина, осуществила розничную продажу алкогольной продукции-бутылки пива объём 1,2 литров с содержанием 4,7 % этилового спирта, 17-летнему юноше, будучи подвергнутой, административному наказанию за аналогичное деяние", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что у 17-летнего подростка сотрудники полиции конфисковали купленный им товар и направили на экспертизу. Выяснилось, что он приобрел алкоголь.

Также добавляется, что магазин на Алтайской в Томске уже не раз был замечен в продаже алкоголя несовершеннолетним жителям города.

В отношении продавца завели уголовное дело по ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

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