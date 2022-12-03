В Томске с 3 декабря началась декада людей с инвалидностью

Фото: Пыхалова Юлия/Оберемченко Николай

Пресс-служба мэрии Томска сообщает, что в Томске с 3 декабря 202 года стартовала декада инвалидов. С сегодняшнего дня, субботы, до 13 декабря, вторника будет проводиться дополнительная помощь и поддержка для людей с инвалидность.

"С 3 по 13 декабря по всей стране проходит ежегодная Декада инвалидов. Она направлена на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им дополнительной помощи, внимания и заботы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в установленную декаду проводятся праздничные встречи и спортивные турниры для людей с инвалидностью.

В Томске с 3 декабря по 13 декабря пройдет более 130 спортивных, культурных и образовательных мероприятий. Томичи смогут принять участие в мастер-классах, послушать лекции, посетить выставки и многое другое.

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