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НовостиОбщество3 декабря 2022 8:35

В Томской области видеофиксация за неделю обнаружила почти 5300 нарушений ПДД

Видеофиксация отмечала нарушения на дорогах города и региона
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области/Алёна Голева

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области/Алёна Голева

Пресс-служба томской полиции сообщает, что за неделю видеофиксация запечатлела более пяти тысяч нарушений правил дорожного движения.

"Ежедневно на автодорогах области осуществляется видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа", - говорится в сообщении.

Согласно отчету полиции, на дорогах Томской области за неделю таким образом зафиксировали 5249 нарушений ПДД. Также отмечается, что видеокамеры на дорогах призваны обеспечивать безопасность дорожного движения и сокращать дорожно-транспортный травматизм.

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