В Томске будут судить ревнивца, который прослушивал телефон своей возлюбленной

Фото: Шпаковский Александр

Прокуратура Томской области сообщает об утверждении обвинительного заключения в отношении жителя Ленинского района Томска, который нарушил тайну переписки и телефонных разговоров своей возлюбленной. Уголовное дело направили в суд.

"В сентябре-октябре 2022 года томич на почве ревности установил на свой мобильный телефон и на телефон своей сожительницы приложение, позволяющее прослушивать ее телефонные переговоры, получать сведения о ее переписках и местоположении", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что мужчина записывал все разговоры своей возлюбленной, прослушивал их и читал все личные сообщения. У подозреваемого был доступ к истории браузера и к видеозаписям потерпевшей.

В отношении 35-летнего жителя Томска завели уголовное дело по ч. 1 ст. 138 УК РФ "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан".

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