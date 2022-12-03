Житель Плотниково Томской области убил пенсионерку за отказ одолжить 500 рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН/Булатов Алексей

Прокуратура Томской области сообщает о вынесении приговора в отношении жителя Плотниково Томской области, который убил пенсионерку топором после того, как женщина не заняла ему 500 рублей.

"В ноябре 2021 года молодой человек пришел к пожилой женщине, которой он ранее помогал по хозяйству, с просьбой одолжить ему 500 рублей на алкоголь. Получив отказ, он решил убить пенсионерку и похитить у нее 2 бутылки коньяка, которые ранее приметил", - говорится в сообщении.

Житель Томской области взял топор и нанес удары по голове 74-летней пенсионерки. От полученных травм женщина скончалась на месте. После преступления 29-летний томич бросит орудие в печь, взял две тысячи рублей и две бутылки коньяка. После чего закрыл дверь на ключ и покинул место преступления.

В отношении виновного завели уголовное дело по двум статьям п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство" и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой". Также был вынесен приговор - 18 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

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