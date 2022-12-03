Жителя Томска будут судить за кражу зимней обуви для своей возлюбленной

Фото: Фролов Михаил/Александров Николай

Прокуратура Томской области сообщает о вынесении обвинительного заключения в отношении жителя Советского района Томской области, который украл зимние унты, чтобы подарить своей сожительнице. Материальный ущерб составил 23 тысячи рублей.

"В декабре 2021 года томич, гуляя по улицам областного центра, решил зайти в гости к знакомому. В какой квартире проживает его приятель, он не знал, поэтому решил выяснить это у его соседей. Зайдя в открытую секцию общежития, он увидел стоящие рядом с одной из комнат унты", - говорится в сообщении.

Затем мужчина поместил свою "находку" в пакет и пошел к своей возлюбленной. О том, что не так давно он искал своего приятеля, мужчина сразу позабыл.

Отмечается, что материальный ущерб от кражи меховых унт составил 23 тысячи рублей. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Дело направили в суд.

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