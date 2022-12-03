Медсестра из Томска получила звание «заслуженного работника здравоохранения»

Фото: Область здоровья/Пыхалова Юлия

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» старшей медицинской сестре оперативного блока Томской областной клинической больницы Оксане Слабович. Об этом сообщает облздрав.

«За образцовое выполнение профессионального долга, а также за большой вклад в практическое здравоохранение Оксана Александровна неоднократно награждена Благодарственными письмами, Почетными грамотами администрации учреждения, юбилейными медалями «70 лет Томской области», «75 лет Томской области», Благодарностью Комитета Совета Федерации по социальной политике», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Оксана Слабович Оксана в Областной клинической больнице работает достаточно долго - 27 лет. На нынешнее место работы женщина пришла после окончания областного медучилища.

Кроме того, медсестра Слабович работает по совместительству операционной медицинской сестрой. Женщина помогает во время проведения операций высшей категории сложности, за пять лет Слабович приняла участие в более, чем 800 оперативных вмешательствах.

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