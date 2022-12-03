У жителя Томской области изъяли почти 650 грамм наркотического вещества

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает об изъятии почти 650 грамм наркотического вещества у жителя Томской области и заведении уголовного дела в отношении него. У томича были обнаружены предметы, которыми он перерабатывал растение конопли.

"В полицию Шегарского района поступило сообщение от представителя администрации Трубачевского сельского поселения о неадекватном поведении собственника дома на улице Рабочей. <...> При входе в квартиру 35-летнего ранее судимого за хранение наркотиков местного жителя почувствовали запах конопли", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что в процессе осмотра дома сотрудниками уголовного розыска было обнаружено наркотическое вещество с характерным запахом.

В ходе экспертизы стало ясно, что вещество является марихуаной. Наркотическое средство было произведено из растения рода конопля. Вес незаконного наркотика составил более 641 грамма.

В отношении ранее судимого жителя Шегарского района Томской области завели уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов..."

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