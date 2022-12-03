В лесах Томской области начали ловить за незаконную рубку елей к Новому году

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Пресс-служба департамента лесного хозяйства в Томской области сообщает о старте акции "Ель". В ходе нее специальные патрули будут выезжать в лесные массивы и проверять сохранность молодых насаждений.

"Инспекторы лесной охраны усилят патрулирование хвойных молодняков в районах области. В преддверии Нового года мобильные группы специалистов госконтроля совместно с лесничими и полицией будут выезжать в лесные массивы с молодым хвойным подростом", - говорится в сообщении.

Согласно условиям акции "Ель", патрулирование станет профилактической мерой и способом выявления незаконной рубки, за которую правонарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей и до полумиллиона для юридических лиц.

За такое правонарушение у томича могут изъять срубленные деревья и предмет, которым проводилась рубка. За ущерб более пяти тысяч рублей подразумевается уголовная ответственность и лишение свободы от двух до семи лет.

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