В Томске водитель автобуса попытался применить физическую силу и оскорбил пассажирку

Фото: "Регион-70"

В Томске 2 декабря местная жительница пожаловалась в социальных сетях на водителя маршрута №130. Мужчина оскорбил и попытался применить физическую силу в отношении пассажирки.

"На просьбу осуществить расчет, посыпались оскорбления по типу "Ты животное ...шла на ...я тебе сейчас ..." Между остановкой Университет и Новособорная водитель попытался остановить автобус с целью применить физическую силу, в добавок к тем ужасным оскорблениям, которые он использовал с явным удовольствием", - написала томичка в паблике "Регион-70".

Девушка отметила, что после таких унижений она испытала сильный стресс, который перешел на ее физическое состояние. Она также добавила, что написала заявление в полицию и будет ждать справедливого наказания для водителя автобуса.

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