В Томске до конца недели уберут свалки мусора на контейнерных площадках

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До конца этой неделе в Томске ликвидируют свалки мусора на контейнерных площадках. Томичи продолжают жаловаться на мусор во дворах, сообщает пресс-служба мэрии.

"Мы стараемся вывозить мусор ежедневно, хотя СанПин допускает вывоз при температуре ниже +4 С раз в три дня. Очень часто препятствуют уборке припаркованные возле баков либо на проезде к ним автомобили. Если в более теплое время днем машин во дворах практически нет, то в морозы это стало настоящей проблемой. Подводит, к сожалению, и наша техника. Механики нашего предприятия работают круглосуточно, чтобы восстановить машины. Мы делаем все возможное, чтобы убрать тот мусор, который кое-где скопился за холода. Но просим томичей быть чуть терпимее - все контейнерные площадки будут убраны до конца недели", - говорится в сообщении администрации, ссылаясь на директора УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» Михаила Курилова.

Отмечается, что помимо этого, на предприятии ожидают к началу нового года три новых мусоровоза, средства на которые выделил губернатор региона Владимир Мазур.