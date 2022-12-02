В Томске пройдет бесплатная правовая консультация для горожан

Фото: Ленц Мария/Мэрия Томска

Пресс-служба мэрии Томска сообщает, что в Томске с 8 ноября, четверга, будут проходить бесплатные правовые консультации для жителей города. На вопросы горожан в области семейного права будет отвечать юрисконсульт Центра «Семья» Дарья Трунина.

«В рамках празднования международного Дня прав человека Центр «Семья» организовал бесплатные правовые консультации для томичей», - говорится в сообщении.

Жители Томска могут направить свои вопросы по телефону 89521576540. Возможна связь по смс и звонкам.

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