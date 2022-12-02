В Томске оштрафовали работодателя за совершение коррупционного правонарушения

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Прокуратура Томской области провела проверку, в ходе которой было выявлено коррупционное правонарушение. Виновник должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

"Установлено, что на работу в фармацевтическую компанию принят бывший государственный служащий, ранее работавший в региональном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды. В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок по прежнему месту его службы", - говорится в сообщении.

В отношении нарушителя завели административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего". Также ему предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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