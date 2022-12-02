Власти назвали причину переполнения мусорных контейнеров после морозов

Фото: Олег Укладов / Региональный оператор

В Томске до конца недели планируется закончить уборку на всех контейнерных площадках, которые оказались переполнены после сильных морозов, заявил директор УМП «Спецавтохозяйство» Михаил Курилов.

После сильных морозов томичи обнаружили, что со многих контейнерных площадок мусор не вывезен, и на них стихийно образуются свалки.

По словам Курилова, основная причина того, что мусор не могут вывезти — припаркованные во дворах автомобили. При этом по санитарным нормам при температуре ниже +4 градусов допустим вывоз мусора раз в три дня.

«Очень часто препятствуют уборке припаркованные возле баков либо на проезде к ним автомобили. Если в более теплое время днем машин во дворах практически нет, то в морозы это стало настоящей проблемой. Подводит, к сожалению, и наша техника. Механики нашего предприятия работают круглосуточно, чтобы восстановить машины», — заявил Курилов в комментарии томской горадминистрации.

По словам директора, до конца недели все контейнерные площадки должны быть убраны.

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