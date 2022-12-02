Сибирские предприниматели оформили в Сбере почти 50 млрд рублей онлайн-кредитов

Фото: ПАО «Сбербанк»

В Сибири с начала года общая сумма кредитов, выданных в Сбере онлайн, составила почти 50 млрд рублей. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, подготовка решения и кредитной документации занимает всего семь минут. Такой способ позволяет предприятиям пополнить оборотные средства на сумму до двух миллиардов рублей на срок до трех лет.

Наиболее востребовано онлайн-кредитование в Красноярском крае – с начала года общая сумма финансирования Сбером местных предприятий превысила 14,8 млрд рублей. В Томской области бизнес взял онлайн кредитов на 5,7 млрд рублей.

Еще один популярный онлайн-продукт от Сбера для предпринимателей – банковская гарантия (обеспечение исполнения обязательства должника по уплате необходимой суммы кредитору): только с июля нынешнего года в Сибирском банке подобных сделок заключено на 299 млн рублей.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы постоянно работаем над актуализацией наших сервисов и совершенствованием цифровых сервисов. Благодаря современным разработкам, оперативное онлайн-кредитование наших корпоративных клиентов стало реальностью. Доля сделок, совершаемых таким образом, растет с каждым отчетным периодом, и мы уверены, что в дальнейшем онлайн-кредитование будет пользоваться еще большим спросом».