На Соляной площади в Томске столкнулись две «Тойоты»

Фото: Telegram-канал «Спасатели Томска»

В Томске на Соляной площади, в районе Белого озера, нашли друг друга две «Тойоты» — внедорожник RAV4 и хэтчбек Vitz. Информация о ДТП, которое произошло около 10.19 утра, опубликована в Telegram-канале «Спасатели Томска».

«Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия спасатели отключили АКБ транспортных средств. Помощь спасателей пострадавшим не потребовалась», — говорится в сообщении. Данные о вероятных травмах и их характере не уточняются.

По снимкам с места происшествия видно, что хэтчбек ударил RAV4 в водительскую дверь — возможно, при перестроении. От удара водитель внедорожника съехал на обочину.

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