Житель Томска обвиняется в попытке изнасилования

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В Томске местного жителя обвиняют в попытке изнасилования. Мужчину задержали и ведется следствие , сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

"СКР по Томской области расследуется уголовное дело, возбужденное в октябре 2022 года по факту покушения неустановленным мужчиной на совершение действий сексуального характера в отношении женщины в Томске", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что 5 октября 2022 года на улице И.Черных в Томске неизвестный мужчина напал на проходившую мимо женщину. Он начал угрожать ей убийством и попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Однако женщина активно сопротивлялась и ей удалось спастись.

В результате розыска, у следователей получилось задержать нападающего. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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