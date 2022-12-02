В Томской области обздрав получил более 800 обращений за 2022 год

За год облздрав получил 774 205 обращений жителей области. Фото: Опарин Даниил, Золото Олег

В Томской области за 2022 год департамент здравоохранения получил более 800 обращений от местных жителей. В основном томичи интересовались стоимостью лекарств, сообщает telegram-канал "Область здоровья".

«Второй по популярности стала горячая линия по ОРВИ, гриппу и коронавирусной инфекции: 54 769 обращений, на третьем месте – горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения: 4 442 обращения», — отметила директор регионального Центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.

В облздарве уточнили, что за год они получили 774 205 обращений жителей области. Почти 700 тысяч - насчет стоимости лекарств.

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