В Томской области зафиксировали еще 51 случай заражения COVID-19

Данные предоставил спокоронавирус.рф на 2 декабря 2022 года. Фото: Маковеева Светлана

Сегодня, 2 декабря 2022 года, в Томской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 366 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 61 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 666 человек, 1 человек умер.

За последние сутки в стране выявлено 6 721 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 57 пациентов скончалось, 5 684 выздоровели.